Кримінал

У Кропивницькому судитимуть “Армена Хохла”

28 Листопада 2022 16:26
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поліція

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Армен Хачатрян на прізвисько “Армен Хохол”, маючи статус «вора в законі» у злочинному світі та вплив у кримінальному середовищі, ще у 2018 році призначив довірену особу на посаду так званого «смотрящого» у слідчому ізоляторі м. Кропивницький.

Останній за дорученням від обвинуваченого, разом із декількома спільниками, виконував завдання з вимагання коштів з утриманців СІЗО та громадян на волі. В ході «розмов» чоловіки висловлювали погрози про застосування насильства до самих потерпілих та їхніх родичів. У 2020 році обвинувальний акт стосовно «смотрящого» та виконавців було скеровано до суду. Сам «вор у законі» до літа 2022 року переховувався від слідства, адже був підозрюваним за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

У червні 2022 року «Армен Хохол» був затриманий оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а справа стосовно встановлення злочинного впливу та створення злочинної організації була передана на розгляд суду.

У вересні «вору в законі» було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України . Оперативники спільно зі слідчими обласної поліції задокументували чотири факти вимагання коштів учасниками злочинної організації.

23 листопада обвинувальний акт стосовно вимагання за процесуального керівництва Кропивницької обласної прокуратури було скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.


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