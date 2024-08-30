Політика

У Кремлі впевнені, що Путіну не загрожує арешт під час візиту до Монголії 
30 Серпня 2024 13:32
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Дмитро Пєсков / AP

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не переймаються з приводу поїздки диктатора в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Про це пишуть пропагандисти “РИА Новости”, Meduza

Відповідаючи на запитання про те, чи мали місце переговори з владою Монголії щодо ордера на арешт Путіна, який видав МКС, Пєсков відповів: “Зрозуміло, всі аспекти візиту ретельно готувалися”.

Він також запевнив, що у Кремля “прекрасний діалог із нашими друзями з Монголії”.

Володимир Путін збирається приїхати в Монголію 3 вересня. Це буде його перший візит до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), з березня 2023 року, коли цей суд видав ордер на арешт правителя Росії.


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