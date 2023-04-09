У Кремлі намагаються показати, що ситуація на окупованах територіях є нормальною, – розвідка Британії

5 квітня 2023 року президент Росії Володимир Путін провів повне засідання Ради безпеки Росії, яке відбулося вперше з жовтня 2022 року.

Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев і обговорив питання відновлення, правоохоронних органів та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України, повідомляє розвідка Британії.

Вибір Колокольцева як основного спікера, ймовірно, спроба Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану.

Насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян.