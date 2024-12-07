У Колумбії затримано 23-річну кілерку на прізвисько Лялька

У Колумбії затримали Ляльку – 23-річну дівчину, підозрювану в серії замовних вбивств, пише Libertad Digital.
Карен Хулієту Охеда Родрігес, відому під прізвиськом Лялька (‘la Muñeca’), затримали 5 грудня. Її підозрюють у замовних вбивствах, скоєних у муніципалітеті Барранкабермеха.
Як пишуть колумбійські ЗМІ, Карен вплуталася в кримінал ще у 18 років, будучи школяркою. Дівчина приєдналася до угруповання Los de la M, де за п’ять років змогла піднятися кар’єрними сходами – як повідомляють журналісти, «завдяки залізному характеру і вольовим рішенням».
Родрігес перевіряли на причетність до кількох убивств, але затримали після вбивства свого колишнього.
За попередньою версією, він заборгував Ляльці грошей, вона вирішила його прибрати і пішла на справу разом зі знайомою на прізвисько Горда Сікарія (‘Gorda Sicaria’ – Товста Кілерша). За однією з версій, у найвідповідальніший момент Карен стала вагатися і не змогла натиснути на курок, тому хлопця вбила Горда Сікарія.
En flagrancia fue capturada una mujer alias “La Muñeca” y “Leopoldo” con un arma de fuego en #Barrancabermeja. #SeguridadEnElTerritorio pic.twitter.com/sUrtS45Wkh— Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM) December 1, 2024