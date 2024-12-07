У Колумбії затримано 23-річну кілерку на прізвисько Лялька

У Колумбії затримали Ляльку – 23-річну дівчину, підозрювану в серії замовних вбивств, пише Libertad Digital.

Карен Хулієту Охеда Родрігес, відому під прізвиськом Лялька (‘la Muñeca’), затримали 5 грудня. Її підозрюють у замовних вбивствах, скоєних у муніципалітеті Барранкабермеха.

Колумбійка, яку поліція вважає одним із ключових членів злочинної організації, імовірно причетна до кількох вбивств / Фото Колумбійська поліція

Як пишуть колумбійські ЗМІ, Карен вплуталася в кримінал ще у 18 років, будучи школяркою. Дівчина приєдналася до угруповання Los de la M, де за п’ять років змогла піднятися кар’єрними сходами – як повідомляють журналісти, «завдяки залізному характеру і вольовим рішенням».

Родрігес перевіряли на причетність до кількох убивств, але затримали після вбивства свого колишнього.

За попередньою версією, він заборгував Ляльці грошей, вона вирішила його прибрати і пішла на справу разом зі знайомою на прізвисько Горда Сікарія (‘Gorda Sicaria’ – Товста Кілерша). За однією з версій, у найвідповідальніший момент Карен стала вагатися і не змогла натиснути на курок, тому хлопця вбила Горда Сікарія.