Суспільство

У Каховському тубдиспансері облаштували шпиталь для військовослужбовців РФ

17 Січня 2023 08:52
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херсон

Жителі окупованої Каховки Херсонської області більше не можуть звертатися за допомогою до місцевого протитуберкульозного диспансера: він перестав обслуговувати цивільне населення. Наразі там створюють госпіталь для військовослужбовців РФ, повідомив Центр національного спротиву.

За його даними, медичні установи на окупованих територіях отримали розпорядження обслуговувати насамперед російських військових.

“Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Тому у тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає”, – йдеться у повідомленні ЦНС.


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