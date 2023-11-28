Суспільство

У Гімалаях врятували робітників, яких завалило у тунелі

28 Листопада 2023 21:40
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рятувальники

У Гімалаях в Індії станом на вечір 28 листопада врятували усіх робітників, які протягом 17 днів були заблоковані у тунелі в місті Уттаркаші після того, як у горах стався зсув.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що рятувальна операція тривала понад 400 годин. 41 робітника врятували через евакуаційну трубу. До операції були залучені понад 200 рятувальників.

Першого чоловіка дістали з-під завалів близько 20:00 у вівторок за місцевим часом. Біля тунелю чергували машини швидкої допомоги та гелікоптери, аби доправити чоловіків до лікарні.

До цього робітникам протягом 17 днів доставляли кисень, їжу, воду та ліки через водопровідну трубу, з ними підтримувався постійний контакт.


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