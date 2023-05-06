У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 7 танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3717 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,

артилерійських систем – 2992 (+14) од,

РСЗВ – 552 (+2) од,

засоби ППО ‒ 306 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 375 (+2).

Дані уточнюються.

У Генштабі додають, що Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу «Shahed-136/131», 2 БПлА типу «Zala», 1 «Орлан-10», 1 «Куб» та 1 БПлА типу «Ланцет».

Також, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.