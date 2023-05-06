У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 7 танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
- артилерійських систем – 2992 (+14) од,
- РСЗВ – 552 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 375 (+2).
Дані уточнюються.
У Генштабі додають, що Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу «Shahed-136/131», 2 БПлА типу «Zala», 1 «Орлан-10», 1 «Куб» та 1 БПлА типу «Ланцет».
Також, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.