Суспільство

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті за 21 лютого Українські оператори БПЛА готують апарат до бойового вильоту / Фото: телеграм- канал Володимира Зеленського Протягом минулої доби, 21 лютого, на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські військові відбили російські атаки на низці напрямків і завдали ударів по об’єктах росіян. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Генштаб розповів про ситуацію за різними напрямками фронту: Волинський і Поліський: оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський: росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський: ворог здійснив 3 спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Лиманський: росіяни 6 разів атакували українські сили в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

Бахмутський: Сили оборони відбили 2 атаки окупантів у районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

Авдіївський: ЗСУ відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 14 спроб прорвати оборону українських військ.

Новопавлівський: ЗСУ відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

Запорізький: Сили оборони відбили 8 атак росіян західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Херсонський: Сили оборони далі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 4 марних штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра. Водночас українські військовослужбовці активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.



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