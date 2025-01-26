У Генштабі підтвердили удар по Рязанському НПЗ

Сиди оборони України повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”, яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ РФ. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.

“Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме”, – додали військові.

Раніше про удар по Рязанському НПЗ писали ЗМІ. 2 дні тому, 24 січня, цей завод уже горів — того разу туди влучили безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України.