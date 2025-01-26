Суспільство

У Генштабі підтвердили удар по Рязанському НПЗ
26 Січня 2025 11:47
читать на русском →
Пожежа на Рязанському НПЗ / Генштаб ЗСУ
Пожежа на Рязанському НПЗ / Генштаб ЗСУ

Сиди оборони України повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”, яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ РФ. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.

“Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме”, – додали військові.

Раніше про удар по Рязанському НПЗ писали ЗМІ. 2 дні тому, 24 січня, цей завод уже горів — того разу туди влучили безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Січня 2025 14:39

Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них, – Суспільне
26 Січня 2025 16:33

Немає ніякого “мирного плану за 100 днів”, – Єрмак 
26 Січня 2025 14:04

Агенція оборонних закупівель отримала нового керівника
26 Січня 2025 11:00

Журналісти Reuters показали як відбувається процес запуску далекобійних українських дронів
26 Січня 2025 10:24

У 110 бригаді розповіли про ситуації у Великій Новосілці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки