У Харкові викрили схему з легалізації іноземців за 4500 доларів

Харківські правоохоронці викрили та затримали жителя міста, який організував незаконну схему оформлення посвідок на постійне проживання в Україні для іноземців із проблемами легалізації. За “послуги” зловмисник вимагав близько 4500 доларів, розбивши оплату на кілька етапів.
За даними Національної поліції України, операцію провели співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Харківщини. В одному з епізодів клієнтом став громадянин росії з протермінованою посвідкою на тимчасове перебування. Фігурант переконував, що має впливові зв’язки у міграційній службі та може швидко вирішити питання з документами.
За умовами схеми майже 500 доларів брали за початок оформлення та сплату штрафу, 2000 доларів — після погодження і за продовження процедури, ще 1000 доларів — за персональний супровід. Окрему суму зловмисник вимагав і за кінцевий результат — готову посвідку на постійне проживання. До оборудки він залучив знайомого, який погодився за винагороду оформити реєстрацію іноземця у своєму житлі.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали підозрюваного під час отримання останнього траншу коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом чоловікові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.