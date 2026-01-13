У Харкові викрили схему з легалізації іноземців за 4500 доларів

Харківські правоохоронці викрили та затримали жителя міста, який організував незаконну схему оформлення посвідок на постійне проживання в Україні для іноземців із проблемами легалізації. За “послуги” зловмисник вимагав близько 4500 доларів, розбивши оплату на кілька етапів.

Поліція затримала харків’янина, який продавав посвідки на проживання іноземцям / Фото: Нацполіція

За даними Національної поліції України, операцію провели співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Харківщини. В одному з епізодів клієнтом став громадянин росії з протермінованою посвідкою на тимчасове перебування. Фігурант переконував, що має впливові зв’язки у міграційній службі та може швидко вирішити питання з документами.

За умовами схеми майже 500 доларів брали за початок оформлення та сплату штрафу, 2000 доларів — після погодження і за продовження процедури, ще 1000 доларів — за персональний супровід. Окрему суму зловмисник вимагав і за кінцевий результат — готову посвідку на постійне проживання. До оборудки він залучив знайомого, який погодився за винагороду оформити реєстрацію іноземця у своєму житлі.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали підозрюваного під час отримання останнього траншу коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом чоловікові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.