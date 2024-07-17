У Харкові встановили понад 20 когенераційних установок

У Харкові у рамках підготовки до нового опалювального сезону встановили 21 когенераційну установку, ще сім — у Чугуєві та Лозовій.

Про це під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, потреба Харкова — 95 установок: 85 необхідні для теплових мереж, ще 10 — для “Харківводоканалу”. Загалом регіон потребує 133 когенераційних установок та 75 модульних газових котелень.

“Таких установок ми маємо отримувати якомога більше. Чугуїв, сподіваюся, до початку опалювального сезону буде повністю забезпечений когенерацією. Харків вже отримав понад 20 установок, але мова йде про сотню, які ще потрібно придбати та встановити”, – сказав Синєгубов.