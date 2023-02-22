Суспільство

У Харкові узгодили перейменування 18 російських топонімів (список)

22 Лютого 2023 19:30
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харків, топоніміка

Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища сьогодні, 22 лютого, одноголосно підтримала перейменування 18 топонімів, пов’язаних з російською федерацією.

Ще один топонім, вул. Кремлівську, взагалі викреслили зі списку, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації.

Засідання комісії провів перший заступник міського голови Олександр Новак. За його словами, пропозиції щодо перейменування розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради. Тринадцяти з вісімнадцяти вулиць планують повернути історичні назви.

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«За дорученням міського голови ще триває громадське обговорення щодо перейменування. Близько 80% учасників опитування підтримують запропоновані назви. Всі об’єкти, які пов’язані з росією та російською агресією, мають бути ліквідовані. Необхідно перейменувати сотні об’єктів. Робота набирає обертів, і головне – враховувати думку харків’ян, пропозиції, які надходять від них, громадськості, науковців і всіх зацікавлених у цьому питанні», – підкреслив Олександр Новак.

Начальник відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Роман Кравченко зазначив, що перейменування топонімів триватиме на основі ключових принципів – дерусифікації та декомунізації, повернення історичних назв топонімів та формування топонімічних ансамблів.

Остаточне рішення мають ухвалити на сесії Харківської міської ради.


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