Суспільство

У Харкові трамвай №20 змінить маршрут

15 Грудня 2022 20:05
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транспорт

Рух трамваїв по вул. Клочківській, на ділянці від вул. Новгородської до розворотного кола «пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 14:00 16 грудня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з кронуванням дерев.

У цей час трамвай №20 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – Рогатинський проїзд – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Новгородська».


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