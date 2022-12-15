У Харкові трамвай №20 змінить маршрут

Рух трамваїв по вул. Клочківській, на ділянці від вул. Новгородської до розворотного кола «пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 14:00 16 грудня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з кронуванням дерев.

У цей час трамвай №20 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – Рогатинський проїзд – вул. Клочківська – розворотне коло «вул. Новгородська».