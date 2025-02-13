У Харкові благодійницю підозрюють у привласненні 2,5 млн гривень на дрони для ЗСУ

У Харкові голову благодійної організації підозрюють у привласненні 2,5 млн гривень, які призначалися на закупівлю дронів для українських військових. Жінка перерахувала отримані кошти на власні рахунки, а замовлений товар так і не поставила.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2023 року до голови благодійної організації звернувся волонтер з проханням допомогти в закупівлі дронів для українських захисників. Підозрювана запевнила, що зможе купити квадрокоптери напряму у постачальників. Виконуючи свою частину угоди, волонтер перерахував на рахунок благодійного фонду 2,5 млн гривень за п’ять квадрокоптерів моделі Mavic 3T і двадцять квадрокоптерів Mavic 3 FMC.

“Однак товару він так і не отримав. Кошти, отримані від потерпілого, підозрювана перерахувала на особисті рахунки”, – розповіли в прокуратурі.

Голові благодійного фонду повідомлено про підозру за фактами використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану, та легалізації майна

Нагадаємо, голова БО потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше та вже є фігуранткою у низці кримінальних проваджень. Зокрема, раніше стосовно неї вже було направлено до суду обвинувальний за фактами шахрайства, у тому числі вчиненого у великих розмірах та повторно, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого повторно.

Наразі жінка перебуває під вартою.