У Харкові 14-річний підліток на батьківському авто влаштував ДТП: відкрито кримінальне провадження

У вівторок ввечері у Харкові сталася потрійна ДТП – зіткнулися Audi Q5, Nissan Leaf та пікап SsangYong. Після цього у Telegram-каналах поширили відео, на яких 14-річний харків’янин керує цим Audi та демонструє зухвалу манеру їзди.

У Харківській обласній прокуратурі відреагували на інцидент.

Як зазначили в прокуратурі, перебуваючи за кермом авто, що належить його родині, неповнолітній не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом.

Потрійна ДТП за участі неповнолітнього у Харкові / Фото: Telegram-канал monitor 1654

“Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху”, – йдеться в повідомленні.

На матір неповнолітнього правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною).