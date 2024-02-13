Суспільство

У харківському метро через обстріли почала протікати стеля

13 Лютого 2024 21:28
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транспорт, метро
Станції метро «Спортивна» / Фото: Харківський метрополітен

У Харкові через постійні ракетні обстріли почала протікати стеля на станції метро «Спортивна».

Про це повідомив Харківський метрополітен. 

«Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв’язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції», – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікання. Ці роботи потребують багато часу, виконувати їх можливо виключно вночі, коли не відбувається перевезення пасажирів.

У метрополітені додали, що протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.


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