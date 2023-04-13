Кримінал

У ФСБ Росії назвали ім’я організатора вбивства Владлена Татарського

13 Квітня 2023 13:52
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росія

У російській спецслужбі вважають, що “член української диверсійно-терористичної групи громадянин України Денисов Юрій, 1987 року народження” через сервіс експрес-доставки та посередника передав Дар’ї Треповій, підозрюваній у причетності до загибелі військового Z-блогера Владлена Татарського, “вибуховий пристрій, закамуф під гіпсовий бюст воєнкора”.

Владлен Татарський загинув 3 квітня внаслідок вибуху в петербурзькому кафе Street Food Bar №1, де проходив його “творчий вечір”.

Наступного дня правоохоронці затримали Дар’ю Трепову, того ж дня Басманний суд Москви відправив її до СІЗО до 2 червня.

За версією ФСБ, Денисов “за завданням українських спецслужб” у лютому 2023 року прибув до Росії з Києва через Латвію і “збирав відомості про спосіб життя та місця відвідування” Татарського. Після вибуху у кафе 3 квітня він вилетів до Туреччини через Вірменію.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк причетність України до вибуху, від якого загинув Татарський, відкинув, назвавши “внутрішнім тероризмом”.

“У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання “Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?” у країні закручених гайок був питанням часу”, – писав Подоляк у твіттері.

Російська спецслужба також стверджує, що Дар’я Трепова “вчинила теракт внаслідок неодноразових закликів керівників ФБК Волкова та Жданова до підривної діяльності в Росії”.

У ФБК раніше ці звинувачення заперечували. За їх словами, російській владі було б дуже зручно покласти додаткову провину на Олексія Навального напередодні чергового суду над ним за звинуваченням у екстремізмі.


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