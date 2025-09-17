У ДТП під Харковом загинули двоє людей, один постраждалий — в лікарні

Сьогодні, 17 вересня, в селищі Вільшани Харківської області на автошляху Харків — Охтирка не розминулися легковик ВАЗ та фургон Mercedes. Двоє людей загинули, один зазнав травм.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, автомобілі ВАЗ 2172 та Mercedes Benz Sprinter рухалися у зустрічному напрямку.

Унаслідок аварії на місці загинув пасажир ВАЗ. Також машині “швидкої” під час госпіталізації до лікарні помер водій цього ж автомобіля. Різні травми дістав водій Mercedes, постраждалого направили до лікарні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.