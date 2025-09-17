        Кримінал

        У ДТП під Харковом загинули двоє людей, один постраждалий — в лікарні

        Галина Шподарева
        17 Вересня 2025 21:38
        У ДТП на Харківщині загинули двоє людей / Фото: ГУНП в Харківській області
        Сьогодні, 17 вересня, в селищі Вільшани Харківської області на автошляху Харків — Охтирка не розминулися легковик ВАЗ та фургон Mercedes. Двоє людей загинули, один зазнав травм.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        За даними поліції, автомобілі ВАЗ 2172 та Mercedes Benz Sprinter рухалися у зустрічному напрямку.

        Унаслідок аварії на місці загинув пасажир ВАЗ. Також машині “швидкої” під час госпіталізації до лікарні помер водій цього ж автомобіля. Різні травми дістав водій Mercedes, постраждалого направили до лікарні. 

        Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

        Смертельна ДТП під Харковом / Фото: ГУНП в Харківській області

