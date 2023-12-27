Суспільство

У Дніпропетровській області невідомий розстріляв легкове авто: є загиблий

27 Грудня 2023 21:06
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дніпро

На трасі у Дніпропетровській області увечері 27 грудня невідомий у балаклаві розстріляв з автомату легковик, загинув водій авто.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області

“27 грудня близько 18-ї години до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці”.

Повідомляється, що для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція.

Також правоохоронці повідомили, що для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.


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