У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі у четвер, 19 жовтня. У східних областях України оголошена повітряна тривога.

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали після 12:50. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу на сході України, а жителів Дніпра та Запоріжжі закликали перебувати в укриттях.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також закликав містян не ігнорувати тривогу.

Моніторингові групи повідомляють, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, були запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.