У Дніпрі та Луцьку внаслідок ворожої атаки постраждали підприємства, є потерпілі

У Дніпрі росіяни влучили у підприємство, виникла пожежа, постраждала людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

“Російські терористи вчинили черговий злочин

О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа”, – написав Лисак.

Лисак повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна особа.

Також вночі 15 серпня під час масованої атаки росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є постраждалі.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

“Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.

Попередньо є постраждалі”.

Поліщук додав, що усі служби працюють на місці.

Пізніше Погуляйко повідомив, що наразі відомо про двох потерпілих.