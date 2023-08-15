У Дніпрі та Луцьку внаслідок ворожої атаки постраждали підприємства, є потерпілі

У Дніпрі росіяни влучили у підприємство, виникла пожежа, постраждала людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
“Російські терористи вчинили черговий злочин
О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа”, – написав Лисак.
Лисак повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна особа.
Також вночі 15 серпня під час масованої атаки росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є постраждалі.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
“Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.
Попередньо є постраждалі”.
Поліщук додав, що усі служби працюють на місці.
Пізніше Погуляйко повідомив, що наразі відомо про двох потерпілих.