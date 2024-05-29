У “Дії” запустили тестування онлайн-шлюбу

У “Дії” запустили бета-тест нової послуги – одруження через відеозв’язок. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити – вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових.

Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні Укрпошти”, – пояснив міністр.

За його словами, до бета-тесту можуть долучитись пари, які відповідають наступним критеріям:

повнолітні громадяни України

мають ідентифікаційний код

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у “Дії”

неодружені або офіційно розлучені.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.