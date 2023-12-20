У “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автівок

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що відсьогодні у застосунку “Дія” запрацювала послуга перереєстрації автомобіля.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

“Цифровізували одну з найочікуваніших послуг для водіїв. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків у “Дії” — без сервісних центрів, зайвих перевірок, довгої експертизи й посередників. За час тестування послуги в “Дії” вже перереєстрували 65 автівок. Купуйте та продавайте авто онлайн, діліться фідбеком, а ми продовжуємо робити послуги за два кліки”, — йдеться у дописі міністра.

Федоров зауважив, що понад мільйон українців щорічно купують чи продають авто. Раніше для цього доводилося ходити в сервісні центри МВС, стояти в чергах та купувати “бігунки”, чекати оплати до банку й платити комісію.

За його словами, відтепер процес став значно прозорішим, перевірка авто та користувачів автоматична — без участі адміністратора. Це прибирає людський фактор та корупційні ризики.

Як працює послуга перереєстрації авто:

продавець генерує в “Дії” посилання або QR-код;

покупець його сканує;

погоджується з умовами;

обирає номер і версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в “Дії” або тільки електронне свідоцтво (при цьому номери можна залишити старі або замовити нові).

“Фізичний техпаспорт і номер можна замовити на відділення “Укрпошти”. Сервісний центр перевірить договір. Після успішної перевірки зможете підписати його, а потім обмінятися грошима та авто. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів”, — зазначив Федоров.

Послуга реалізовується Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, держпідприємством “Інфотех” та “Укрпоштою”.