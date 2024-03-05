У “Дії” стався збій”

У роботі застосунку “Дія” стався збій.
Про це повідомили на сторінці “Дії” у Фейсбуці.
При спробі зайти до особистого кабінету у застосунку з’являється попередження: “На жаль, сталася помилка”.
У роботі застосунку “Дія” стався збій.
Про це повідомили на сторінці “Дії” у Фейсбуці.
При спробі зайти до особистого кабінету у застосунку з’являється попередження: “На жаль, сталася помилка”.
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