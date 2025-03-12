У “Дії” можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо близьких людей, зниклих безвісти

У застосунку “Дія” з’явилася можливість подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у разі зникнення близької людини безвісти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти — подайте заяву в “Дії” про відшкодування всіх пережитих страждань”, – зазначив він.

Міжнародний Реєстр збитків — основа майбутніх репарацій, а також голос України для всього світу, зазначив Федоров. Кожна заява — чіткий сигнал про масштаб злочинів, які вчинила Росія, додав він.