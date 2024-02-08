У “Дії” може з’явитися військовий квиток

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у сервісі державних послуг “Дія” може з’явитися військовий квиток. Водночас є ймовірність, що нова функція все ж не запрацює.

Про це посадовець повідомив у ефірі на YouTube каналі Forbes.

“Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у “Дії”. Однак, найімовірніше, його не буде”, — зазначив Федоров.

Міністр підкреслив, що наразі триває робота над цим проєктом окремо.

“Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку”, — додав посадовець.