Техно

У “Дії” може з’явитися військовий квиток

8 Лютого 2024 13:53
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дія
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото: Мінцифра

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у сервісі державних послуг “Дія” може з’явитися військовий квиток. Водночас є ймовірність, що нова функція все ж не запрацює.

Про це посадовець повідомив у ефірі на YouTube каналі Forbes.

“Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у “Дії”. Однак, найімовірніше, його не буде”, — зазначив Федоров.

Міністр підкреслив, що наразі триває робота над цим проєктом окремо.

“Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку”, — додав посадовець.


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