У “Дії” може з’явитися військовий квиток

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у сервісі державних послуг “Дія” може з’явитися військовий квиток. Водночас є ймовірність, що нова функція все ж не запрацює.
Про це посадовець повідомив у ефірі на YouTube каналі Forbes.
“Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у “Дії”. Однак, найімовірніше, його не буде”, — зазначив Федоров.
Міністр підкреслив, що наразі триває робота над цим проєктом окремо.
“Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку”, — додав посадовець.