Суспільство

У Disney пояснили, чому “20 днів у Маріуполі” вирізали з міжнародної телеверсії “Оскара”

12 Березня 2024 10:14
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кіно, оскар
Команда фільму "20 днів у Маріуполі" / Getty Images

Нагородження фільму “20 днів у Маріуполі” не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії “Оскар”. У Disney Entertainment пояснили, що це сталося через часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу.

Про це повідомляє Українська служба Голосу Америки з посиланням на відповідь на запит, передає УП.

Повідомляється, міжнародна версія “Оскара” триває 90 хв − окремі категорії та частини шоу не змогли включити в неї через часові обмеження. У Disney Entertainment пояснили, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому під час процесу планування трансляції церемонії.

“Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі “20 днів у Маріуполі”, до скороченої версії включено”, − йдеться у відповіді Disney Entertainment на запит.

В компанії повідомили, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному, і заявили, що звернулись до мовника щодо того, у якому вигляді церемонію транслювали в Україні.

Раніше у Суспільному заявили, що організатори вирізали номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, у якій перемогла українська стрічка “20 днів у Маріуполі” зі міжнародної скороченої телеверсії нагородження “Оскар”.  

Команда Суспільного обурилась таким рішенням організаторів цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited.

“Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом − тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії “Оскар””.

Варто зазначити, що минулого року цю ж номінацію, в якій перемогла документальна стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, показали у скороченій версії. Більше того у ній знайшлося місце і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, яка приймала цю нагороду.

“Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту”, − підсумував Галкін.


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