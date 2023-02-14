У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання “Рамштайн”

Засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9») відбудеться сьогодні у Брюсселі.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, який відбув напередодні до Брюсселя, головні питання порядку денного:

захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;

розбудова «танкової коаліції»;

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для українських воїнів;

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

Резніков також відзначив, що напередодні засідання мав низку розмов із партнерами, і їхня підтримка дає оптимізм.

Очікується, що країни-партнери оголосять про кількість танків для України та терміни їх надання.

Попереднє засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 20 січня на американській військовій базі у Німеччині. Учасники погодилися надати Україні військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі військ рф.