У Британії відбулася коронація Чарльза ІІІ

У Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, але британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.

Церемонія коронація розпочалася о 13:00 за київським часом. РБК-Україна зібрало всі подробиці коронації монарха Великої Британії.

Перед цим у Вестмінстерське абатство прибули почесні гості: лідери держав, урядів, іноземні делегації, посли. Від України на коронації Чарльза ІІІ були присутні перша леді Олена Зеленська та прем’єр Денис Шмигаль.

Святкову службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Новий король склав присягу перед усім світом: дав обітницю правити згідно з законом, дотримуватися правосуддя і підтримувати англіканську церкву.

Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання. Чарльза ІІІ одягли у священні ризи і вручили символи монархії; кулю, перстень та скіпетри. Після цього архієпископ Кентерберійський поклав корону на голову нового монарха Британії.

Перша коронація у XXI столітті

Вперше за 70 років у Британії коронували нового монарха. Попередня подібна церемонія відбулася 1953 року, коли на престол зійшла Єлизавета II. Вона правила найдовше з усіх британських суверенів та виконувала обов’язки до самої смерті – 8 вересня 2022 року.

Спадкоємцем Британської корони став старший син Єлизавети – Чарльз. Він був проголошений королем 10 вересня 2022, а сьогодні, 6 травня 2023, відбулася його коронація.

Захід у Вестмінстерському абатстві зібрав близько 2 тисяч гостей. На церемонію було витрачено близько 250 млн фунтів стерлінгів, що стало найбільшою сумою в історії.

Разом із Чарльзом III також коронували і його дружину Каміллу.

Вперше з 1902 року коронація відбулася у вихідний день. Також британці отримали додатковий вихідний у понеділок, 8 травня. Окрім офіційної частини з церковною службою, в рамках коронації пройде великий концерт та інші урочистості.