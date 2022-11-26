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У Британії підготували 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які Лондон планує передати Україні. Про підготовку екіпажів повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Британський королівський флот провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості. 🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eC5p2kwh60 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2022 Поділитися:



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