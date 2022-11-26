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У Британії підготували 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

26 Листопада 2022 21:20
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британія

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які Лондон планує передати Україні.

Про підготовку екіпажів повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Британський королівський флот провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості.


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