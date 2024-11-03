Суспільство

У Белграді люди вийшли протестувати після катастрофи в місті Новий Сад
3 Листопада 2024 18:25
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сербія
Поліція охороняє демонстрантів, які протестують проти аварії на залізничній станції в сербському місті Новий Сад, на площі перед будівлею уряду в Белграді, 3 листопада 2024 / Фото Reuters

Сотні опозиційних активістів зібралися в неділю в Белграді на акцію протесту проти смертельної аварії на залізничній станції на півночі Сербії, в якій вони звинувачують владу в недбалості і корупції, передає Reuters.

Катастрофа сталася в п’ятницю в місті Новий Сад, приблизно за 70 км на північний захід від Белграда, коли раптово обвалилася покрівля на вході до вокзалу, в результаті чого загинуло 14 людей і троє отримали важкі поранення.

Протестувальники з плакатами «Кров на ваших руках», «Корупція вбиває» і скандуванням «Арештуйте (президента Александара) Вучича» пройшли маршем повз урядові будівлі в центрі сербської столиці.

«Ми всі приголомшені і розлючені… держава несе пряму відповідальність за це», – сказав Джордже Дімітрієвич, учасник акції протесту.

Сербські опозиційні політики, активісти та правозахисні групи звинувачують владу, лояльну до Вучича і його Сербської прогресивної партії, у нестримній корупції, зв’язках з організованою злочинністю, кумівстві та надмірній бюрократії.

Вучич та його союзники заперечують такі звинувачення.

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує, хто несе відповідальність за катастрофу.

«Прокуратура і поліція працюють над встановленням кримінальної відповідальності… (і) політичної відповідальності не уникнути», – сказав Вучевич в телевізійному ефірі.

Станція в Новому Саді була відремонтована в 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року.

Прокуратура міста заявила в неділю, що її слідчі допитали 26 осіб у зв’язку з аварією, в тому числі міністра транспорту Горана Весіча, і вилучили документи, що мають важливе значення. Ще 14 осіб були викликані на допит, додали в прокуратурі.


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