Економіка

У 12 областях відбулися відключення електроенергії

29 Березня 2023 11:20
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негода

Через негоду, за даними Укренерго, відбулися відключення у наступних областях України:

  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська область.

Близько 60 населених пунктів Київської області залишилися без енергопостачання через аварії на електромережах, спричинені погіршеннями погодних умов, повідомляється у Телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

“Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Бригади компанії працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати аварійні відключення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт залучено 108 бригад”, – говорить.

Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів, розповіли у ДТЕК.


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У 12 областях відбулися відключення електроенергії
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