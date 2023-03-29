У 12 областях відбулися відключення електроенергії

Через негоду, за даними Укренерго, відбулися відключення у наступних областях України:
- Житомирська;
- Вінницька;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська;
- Сумська область.
Близько 60 населених пунктів Київської області залишилися без енергопостачання через аварії на електромережах, спричинені погіршеннями погодних умов, повідомляється у Телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.
“Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Бригади компанії працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати аварійні відключення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт залучено 108 бригад”, – говорить.
Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів, розповіли у ДТЕК.