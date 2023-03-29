У 12 областях відбулися відключення електроенергії

Через негоду, за даними Укренерго, відбулися відключення у наступних областях України:

Житомирська;

Вінницька;

Хмельницька;

Чернівецька;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Миколаївська;

Одеська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Сумська область.

Близько 60 населених пунктів Київської області залишилися без енергопостачання через аварії на електромережах, спричинені погіршеннями погодних умов, повідомляється у Телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

“Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Бригади компанії працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати аварійні відключення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт залучено 108 бригад”, – говорить.

Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів, розповіли у ДТЕК.