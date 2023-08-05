Кримінал

Тигреня, яке окупанти викрали з Маріуполя, померло у Московському цирку

5 Серпня 2023 13:44
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Росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з маріупольського зоопарку. У серпні воно померло у московському цирку, йдеться у повідомленні на каналі Маріупольської міської ради.

Тварину взявся навчати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він сам повідомив про смерть вихованця.

Едгард підтримує війну проти України та розповсюджує фейки та кремлівські наративи.

За словами дресирувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками.

Але чому попри хворобу його забрали до цирку – невідомо.

У соцмережах у травні живодер хизувався маленьким тигреням, але далі жодного допису про тваринку немає.


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