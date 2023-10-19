Політика

Туска висувають на посаду прем’єр – міністра Польщі

19 Жовтня 2023 19:52
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польща

Найбільша опозиційна політсила Польщі Громадянська платформа (PO) висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі й одночасно надає йому повноваження вести переговори з потенційними коаліційними партнерами.

Про це в четвер після засідання ради партії повідомив журналістам один з лідерів PO Борис Будка.

“Рада партії уповноважила Туска на коаліційні переговори з “Третім шляхом” і Лівицею. Водночас, звичайно, підтверджено, що кандидатом від “Громадянської платформи” на посаду прем’єр-міністра Польщі є Дональд Туск”, – зазначив Будка.

Він висловив переконання, що коаліційні переговори будуть ефективними.

Будка також повідомив, що Туск, ймовірно 25-26 жовтня, перебуватиме у Брюсселі, де вестиме переговори з європейськими лідерами.


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