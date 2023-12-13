Політика

Туск склав присягу прем’єра Польщі

13 Грудня 2023 13:22
читать на русском →
польща

У середу, 13 грудня, Дональд Туск у президентському палаці склав присягу прем’єр-міністра Польщі.

Президент Анджей Дуда підписав рішення про призначення Ради міністрів і після цього міністри нового уряду також склали присяги.

Міністром закордонних справ став Радослав Сікорський, який уже очолював дипломатичне відомство Польщі у попередній прем’єрській каденції Туска.

Як відомо, Туск вже завтра візьме участь як прем’єр-міністр Польщі у саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де потенційно можлива його зустріч з Володимиром Зеленським. 

За інформацією ЗМІ, українська сторона вже запрошує його з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2023 14:21

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $1,8 млрд
13 Грудня 2023 13:22

Туск склав присягу прем’єра Польщі
13 Грудня 2023 11:52

Сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету “Київстар”
13 Грудня 2023 10:32

Зеленський прилетів у Норвегію з неанонсованим візитом
13 Грудня 2023 10:10

Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки