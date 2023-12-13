Туск склав присягу прем’єра Польщі

У середу, 13 грудня, Дональд Туск у президентському палаці склав присягу прем’єр-міністра Польщі.

Президент Анджей Дуда підписав рішення про призначення Ради міністрів і після цього міністри нового уряду також склали присяги.

Міністром закордонних справ став Радослав Сікорський, який уже очолював дипломатичне відомство Польщі у попередній прем’єрській каденції Туска.

Як відомо, Туск вже завтра візьме участь як прем’єр-міністр Польщі у саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де потенційно можлива його зустріч з Володимиром Зеленським.

За інформацією ЗМІ, українська сторона вже запрошує його з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.