Туск склав присягу прем’єра Польщі

У середу, 13 грудня, Дональд Туск у президентському палаці склав присягу прем’єр-міністра Польщі.
Президент Анджей Дуда підписав рішення про призначення Ради міністрів і після цього міністри нового уряду також склали присяги.
Міністром закордонних справ став Радослав Сікорський, який уже очолював дипломатичне відомство Польщі у попередній прем’єрській каденції Туска.
🇵🇱 Prezydent @AndrzejDuda powołał pana @donaldtusk na urząd Prezesa Rady Ministrów. pic.twitter.com/AmivSoqPG2— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 13, 2023
Як відомо, Туск вже завтра візьме участь як прем’єр-міністр Польщі у саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де потенційно можлива його зустріч з Володимиром Зеленським.
За інформацією ЗМІ, українська сторона вже запрошує його з візитом до Києва і зацікавлена, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.