Турецький вантажний корабель підірвався на міні в Чорному морі

Вантажний корабель Kafkametler під турецьким прапором підірвався на міні в четвер у Чорному морі біля берегів Румунії та зазнав незначних ушкоджень, екіпаж залишився в безпеці, пише Reuters із посиланням на джерела в морських службах та службах безпеки.

Британська компанія морської безпеки Ambrey, посилаючись на отриману інформацію, повідомила, що корабель підірвався на морській міні за 11 морських миль на північ від Сулини, недалеко від входу до Сулинського каналу. “Повідомляється, що на судні стався вибух приблизно о 9:20 за Гринвічем. Судно на короткий час кинуло якір, щоб оцінити збитки… О 12.10 судно відновило плавання”, – йдеться в повідомленні.

При цьому інцидент стався того самого дня, коли компанія поінформувала своїх клієнтів про ймовірне встановлення додаткових морських мін російськими військово-морськими силами з метою зірвати експорт зерна з України. “Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема шляхом встановлення їх на підходах до українських портів”, – зазначає агентство.

За даними Reuters, це був один із перших інцидентів за кілька місяців, коли корабель натрапив на морську міну.

Джерело в уряді України підтвердило виданню, що судно підірвалося на міні, додавши, що “ймовірно, це була міна часів Другої світової війни або десантні міни, залишені там минулого року”. Судно кинуло якір у протоці Дунаю недалеко від українського терміналу Вилкове.

Голова консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорук Ісік окремо повідомив Reuters, що судно Kafkametler зазнало незначних пошкоджень баластної цистерни, але екіпаж залишився в безпеці.