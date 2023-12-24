Політика

Турецький парламент невдовзі розпочне роботу зі шведською заявкою на вступ до НАТО

24 Грудня 2023 20:39
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туреччина, нато, швеція

Туреччина вирішила відновити роботу зі шведською заявкою на вступ до НАТО. У вівторок, 26 грудня, комісія турецького парламенту із закордонних справ розгляне питання про приєднання скандинавського королівства до військового блоку.

Рішення повернутися до шведського питання співпало з телефонною розмовою турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом США Джо Байденом, який пообіцяв колезі попрацювати над продажем республіці винищувачів F-16.

Крім Туреччини, розширенню НАТО на північ продовжує опиратися Угорщина, яка обіцяла «не бути останньою» у списку держави, яка ратифікувала відповідні протоколи.

Якщо профільні турецькі депутати визнають скандинавське королівство гідним членства в альянсі, питання надійде на голосування всіх Великих національних зборів Туреччини, де Партія справедливості та розвитку Реджепа Тайіпа Ердогана разом з партнерами по коаліції має більшість. Щойно депутати схвалять ратифікацію протоколів, президент підпише відповідний закон, знявши шведське питання з порядку денного.


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