Туреччина завершила випробування “Сталевого купола”

15 вересня у Туреччині завершили випробування “Сталевого купола”. Він являє собою систему SIPER, що передбачає планування та координацію ППО.

Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн у соцмережі Х.

Він назвав цей проєкт однією із найбільших інвестицій у безпеку країни.

“Система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані та великій висоті, посилює нашу мету щодо повного незалежного захисту кордонів нашої країни як залізним щитом”, – зазначив Гьоргюн.

Повідомляється, що система ППО буде здатна вражати винищувачі, крилаті ракети та боєприпаси класу “повітря-земля”. На пізніших етапах будуть проведені дослідження для отримання можливості вражати балістичні ракети.

Перші системи планують поставити на озброєння до кінця цього року