Туреччина виразила готовність підтримати нову владу Сирії

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що країна готова надати військову підтримку новій адміністрації Сирії у разі відповідного запиту.

Про це інформує Reuters.

Гюлер підкреслив, що нове керівництво Сирії, яке прийшло на зміну режиму Асада, вже підтвердило свою готовність поважати державні інституції, ООН та інші міжнародні організації.

“Ми вважаємо, що слід дати новій адміністрації шанс і побачити, як вона діятиме”, — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про можливу військову співпрацю, міністр зазначив, що Туреччина має чинні угоди про військову підготовку з низкою країн і готова підтримати нову сирійську адміністрацію, якщо вона звернеться з відповідним проханням.

Гюлер також додав, що Анкара готова обговорити та переглянути питання своєї військової присутності в Сирії, коли для цього складуться відповідні умови.

13 грудня Європейська комісія оголосила про старт гуманітарної операції.