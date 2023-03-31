Політика

Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО

31 Березня 2023 08:23
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нато

Парламент Туреччини ввечері у четвер схвалив протокол про вступ Фінляндії до НАТО. Проти не було подано жодного голосу.

Туреччина стала останньою із 30 країн союзу, яка схвалила приєднання до нього Фінляндії. Раніше цього тижня “за” проголосував парламент Угорщини.

Сама Фінляндія раніше схвалила всі необхідні формальності для вступу до Альянсу. Тепер вона може бути прийнята до НАТО вже у липні, на саміті у Литві, а кордон РФ з країнами Альянсу збільшиться одразу на 1271,8 км.

При цьому доля заявки Швеції, поданої одночасно з Фінляндією минулого року, після російського вторгнення в Україну, поки що не зрозуміла. Угорщина та Туреччина ще не ратифікували протокол про вступ Швеції до НАТО, висуваючи низку умов. У Туреччині, зокрема, звинувачували шведську владу в недотриманні домовленостей про видачу курдських активістів, яких Туреччина звинувачує у тероризмі. У НАТО сподіваються на завершення процесу ратифікації до саміту у Вільнюсі – інакше, ймовірно, Фінляндія вступить до НАТО поки що без Швеції.


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