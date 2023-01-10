Політика

Туреччина підтримала мирний план Зеленського

10 Січня 2023 17:25
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переговори

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна підтримує мирний план президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив під час візиту до Південно-Африканської Республіки, інформує Anadolu.

За його словами, Туреччина вірить, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів.

“Звичайно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще”, — сказав дипломат.

Він зазначив, що “є нові реалії”, оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів.

“Ми, Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу, попри війну, переговори тривають у багатьох вимірах. Йде війна, але ми взаємодіємо з обома сторонами. Намагаємося покінчити з цією війною якнайшвидше”, — заявив Чавушоглу.


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