Туреччина підтримала мирний план Зеленського

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна підтримує мирний план президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив під час візиту до Південно-Африканської Республіки, інформує Anadolu.

За його словами, Туреччина вірить, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів.

“Звичайно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще”, — сказав дипломат.

Він зазначив, що “є нові реалії”, оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів.

“Ми, Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу, попри війну, переговори тривають у багатьох вимірах. Йде війна, але ми взаємодіємо з обома сторонами. Намагаємося покінчити з цією війною якнайшвидше”, — заявив Чавушоглу.