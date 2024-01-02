Політика

Туреччина не пропустила через Босфор два тральщики, які Британія передала Україні

2 Січня 2024 19:21
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туреччина, чорне море

Туреччина не дала дозволу на прохід у Чорне море двом тральщикам, які Велика Британія безоплатно передала Україні. Про це повідомляє Reuters.

Туреччина заявила, що не дозволить двом тральщикам, які Велика Британія передала Україні, пройти через Босфор та Дарданелли у Чорне море, оскільки такий прохід порушує конвенцію Монтре (міжнародний договір про проходження через протоки під час війни).

Союзники з НАТО поінформовані, що Туреччина не дозволить військовим кораблям країн, що воюють, проходити через Босфор і Дарданелли в Чорне море, поки триває війна Росії проти України, повідомило управління комунікацій президента Туреччини.


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