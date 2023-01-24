Трамваї №27 та 28 у Харкові змінять свої маршрути

25 та 26 січня трамваї №27 і 28 у Харкові курсуватимуть за зміненими маршрутами.

У цей період з 10:00 до 15:00 дорожники проводитимуть аварійний ремонт, повідомили у прес-службі Харківської міськради.

Трамваї тимчасово не їздитимуть на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”.

трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло “Новожанове” — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — ст. м. “Героїв праці”;

маршрут трамвая №28: розворотне коло “Новожанове” — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Семиградська — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк”.