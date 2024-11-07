Трамп поспілкувався з президентом Південної Кореї: обговорили участь КНДР у війні проти України

Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, під час якої обговорювали розгортання північнокорейських військ на території Росії для участі у війні проти України.

Про це повідомив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, передає Yonhap.

Юн Сок Йоль привітав Трампа з його “переконливою перемогою” на виборах. Лідери обговорили зміцнення співпраці між двома країнами у сфері безпеки, економіки та інших глобальних питань.

Трамп заявив про зацікавленість США у співпраці з Південною Кореєю в галузі суднобудування, експортних поставок та технічного обслуговування суден.

Серед обговорюваних питань також була ситуація в Північній Кореї, зокрема ядерні розробки, ракетні запуски та розгортання військ у Росії. Обидва лідери висловили стурбованість цими безпековими викликами та терміновістю ситуації в Україні.