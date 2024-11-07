Політика

Трамп поспілкувався з президентом Південної Кореї: обговорили участь КНДР у війні проти України
7 Листопада 2024 09:45
читать на русском →
корея, трамп
Дональд Трамп / Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, під час якої обговорювали розгортання північнокорейських військ на території Росії для участі у війні проти України. 

Про це повідомив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, передає Yonhap.

Юн Сок Йоль привітав Трампа з його “переконливою перемогою” на виборах. Лідери обговорили зміцнення співпраці між двома країнами у сфері безпеки, економіки та інших глобальних питань.

Трамп заявив про зацікавленість США у співпраці з Південною Кореєю в галузі суднобудування, експортних поставок та технічного обслуговування суден.

Серед обговорюваних питань також була ситуація в Північній Кореї, зокрема ядерні розробки, ракетні запуски та розгортання військ у Росії. Обидва лідери висловили стурбованість цими безпековими викликами та терміновістю ситуації в Україні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Листопада 2024 09:45

Трамп поспілкувався з президентом Південної Кореї: обговорили участь КНДР у війні проти України
7 Листопада 2024 09:34

Сили ППО збили понад 30 дронів, які атакували Київ
7 Листопада 2024 08:13

В результаті атаки дронів на Київ у 5 районах зайнялись пожежі 
7 Листопада 2024 07:30

Окупанти атакували Київ дронами: сталось руйнування конструкцій багатоповерхівки
7 Листопада 2024 07:08

“Я нею глибоко захоплююсь” – Байден прокоментував поразку Гарріс
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки