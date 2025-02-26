Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона

Президент США Дональд Трамп оголосив, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди, що стосується розробки корисних копалин.

“Президент Зеленський приїде в пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми підпишемо угоду, це буде велика угода”, — сказав Трамп на засіданні міністрів адміністрації США.

Також він заявив, що буде “укладена угода з Росією та Україною про припинення вбивств людей”.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що угода між Україною та США щодо розробки корисних копалин та рідкісноземельних металів вже погоджена.

За його словами, з угоди прибрали пункту про “500 млрд доларів”. “Головні питання, які я піднімав, у тексті звучать непогано. Команди добре попрацювали – і українська, і американська”, – зазначив президент.