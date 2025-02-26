Політика

Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона
26 Лютого 2025 19:16
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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трам / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трам / Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп оголосив, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди, що стосується розробки корисних копалин.

“Президент Зеленський приїде в пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми підпишемо угоду, це буде велика угода”, — сказав Трамп на засіданні міністрів адміністрації США.

Також він заявив, що буде “укладена угода з Росією та Україною про припинення вбивств людей”.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що угода між Україною та США щодо розробки корисних копалин та рідкісноземельних металів вже погоджена.

За його словами, з угоди прибрали пункту про “500 млрд доларів”. “Головні питання, які я піднімав, у тексті звучать непогано. Команди добре попрацювали – і українська, і американська”, – зазначив президент.


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