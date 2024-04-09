TikTok ймовірно розробляє конкурента Instagram

TikTok ймовірно розробляє власний додаток для обміну фотографіями ,який отримає назву TikTok Notes.

Як повідомляє TechCrunch, цей застосунок є частиною стратегії компанії з розширення своєї присутності.

Останніми днями користувачі TikTok почали отримувати сповіщення про майбутній запуск нового затосунку для обміну фотографіями, який наразі відомий як TikTok Notes. Проте надалі назву можуть змінити.

Згідно з цими повідомленнями, користувачі TikTok зможуть ділитися своїми фотографіями у новому додатку, до того ж наявні фотопублікації у соцмережі автоматично інтегрують у TikTok Notes.