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TikTok ймовірно розробляє конкурента Instagram

9 Квітня 2024 18:03
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Ілюстративне фото / Getty Images

TikTok ймовірно розробляє власний додаток для обміну фотографіями ,який отримає назву TikTok Notes.

Як повідомляє TechCrunch, цей застосунок є частиною стратегії компанії з розширення своєї присутності.

Останніми днями користувачі TikTok почали отримувати сповіщення про майбутній запуск нового затосунку для обміну фотографіями, який наразі відомий як TikTok Notes. Проте надалі назву можуть змінити.

Згідно з цими повідомленнями, користувачі TikTok зможуть ділитися своїми фотографіями у новому додатку, до того ж наявні фотопублікації у соцмережі автоматично інтегрують у TikTok Notes.


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