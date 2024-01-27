The Telegraph: США повернуть ядерну зброю до Великої Британії

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великої Британії у світлі зростаючої загрози з боку Росії. Про це повідомила британська газета The Telegraph, посилаючись на документи міністерства оборони США.

Ядерна зброя перебуватиме на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк, випливає з матеріалів Пентагону. Йдеться про бомби B61-12, потужність яких може досягати 50 кілотонн, пояснює видання. Це втричі вище за потужність атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма в серпні 1945 року, уточнює газета.

Пентагон не підтвердив і не спростував твердження видання. “Сполучені Штати регулярно модернізують свої військові об’єкти в країнах-союзниках”, – заявив The Telegraph представник Міноборони США. За його словами, вивчені газетою документи “не містять прогнозів і не призначені для розкриття будь-яких конкретних позицій або деталей базування”.

Повернення американської зброї масового ураження до Сполученого Королівства є частиною програми НАТО з модернізації ядерних об’єктів у відповідь на загострення відносин із Росією на тлі її військового вторгнення в Україну, пише The Telegraph. Москва у вересні 2023 року дала зрозуміти, що розцінить повернення ядерної зброї США на британську територію як “ескалаційний крок”.

Ядерна зброя раніше розташовувалася на авіабазі Лейкенхіт під час холодної війни, вказує газета. Однак у 2008 році США вивезли її з Великої Британії, вважаючи, що загроза з боку Москви з часу холодної війни зменшилася, додає видання.

Раніше Вашингтон оголосив про намір розмістити на цій базі Королівських ВПС Великої Британії дві ескадрильї багатофункціональних винищувачів F-35, здатних нести ядерну зброю. Президент США Джозеф Байден ще в червні 2022 року заявив, що Вашингтон розширить “свою розстановку сил у Європі у відповідь на зміни у сфері безпеки”.