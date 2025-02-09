The Sunday Times: Як київський Кім Філбі потрапив в команду Зеленського

Ймовірний московський агент напередодні повномасштабного конфлікту досяг вищих ешелонів української розвідки, пише The Sunday Times.

У фешенебельній будівлі за кілька кварталів від резиденції російського прем’єра розташований закритий офісний комплекс. Він розташований на північному березі Москви-річки прямо навпроти сталінського готелю «Україна» і неподалік від відомого українського ресторану Москви. Це не єдині українські зв’язки в цьому районі.

Усередині комплексу на Краснопресненській, 12, розташована засекречена досі штаб-квартира міжнародної шпигунської мережі, що проникла у вищі ешелони влади президента Зеленського.

Операцією керує Володимир Сівкович, сивочолий бізнесмен із пишними вусами, який колись був заступником голови Ради національної безпеки України. Він утік із Києва десять років тому, звинувачений у тому, що віддав наказ застрелити близько сотні проєвропейських демонстрантів, які 2014 року повалили прокремлівський режим, якому він служив.

Сьогодні Україна стверджує, що він працює на ФСБ і керував мережею російських агентів, які працюють в Україні, Великій Британії та США, щоб повернути Київ під контроль Кремля.

Одного з цих агентів, як кажуть, найкращого у Сівковича, судять на закритому процесі за державну зраду за 800 кілометрів миль на південний захід, у Києві. Олег Кулініч зробив блискучу кар’єру в Службі державної безпеки України, СБУ, ставши старшим командиром – і довіреним помічником голови політичної партії Зеленського.

«Кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні», – сказав високопоставлений співробітник української контррозвідки. “Його діяльність можна порівняти з діяльністю Кіма Філбі, який зруйнував МІ-6 зсередини. Його становище дозволяло йому отримувати доступ до життєво важливих секретних даних про оборонний потенціал».

Подробиці ймовірних злочинів цієї пари вперше розкриває The Sunday Times, ґрунтуючись на масиві повідомлень, наданих американським джерелом, документах, вилучених із комп’ютера в Москві, розмовах із колишніми співробітниками адміністрації Зеленського, звітах про лобіювання, поданих до Мін’юсту США, та інформації, розкритій під час судового процесу про держзраду.

Ці дані свідчать про те, що російські агенти змогли отримати консультативну роль у передвиборчій команді Зеленського, а потім, після його перемоги, провести Кулініча на ключову посаду голови кримського відділення СБУ. Це давало йому ідеальні можливості для оцінки підготовки України до можливого нападу Росії – і для її підриву.

Весняного квітневого дня 2018 року американський адвокат із копицею білого волосся прогулювався Віднем, прямуючи на зустріч із VIP-клієнтом, заради якого він прилетів із Лос-Анджелеса. Описаний як спритний і переконливий, Маркус Коен був саме тим, кого шукав Володимир Сівкович.

Сівкович звернувся до нього рік тому з проханням зібрати в американських правоохоронних органів інформацію про корупційні розслідування щодо нього і його соратників у Москві.

У серпні 2018 року Коен знову зустрівся із Сівковичем – цього разу разом із Кулінічем – у Відні. Коен щойно отримав замовлений ним звіт про головного антикорупційного прокурора України, чия завзятість ускладнювала Кремлю купівлю впливу в Україні.

Він передав цей звіт двом оперативникам розвідки і відправив повідомлення консультанту, який його готував: “Наразі я сиджу з “колишнім” генералом КДБ і командиром СБУ. Обидва вони були вражені. Дуже вдячний».

Сівкович був генералом запасу в КДБ. Те, що Коен використовував лапки навколо слова «колишній», свідчить про те, що він принаймні підозрював, що має справу з чинним агентом російської розвідки.

Через два роки прокурор був змушений піти у відставку. Пізніше українські спецслужби знайшли ще 15 досьє на нього на комп’ютері ФСБ, до якого їм вдалося отримати доступ. У 2019 році Сівкович заплатив своєму американському адвокату щонайменше 300 000 доларів.

У той час як стосунки між Коеном і Сівковичем поглиблювалися, передвиборча команда Володимира Зеленського вела запеклу боротьбу за владу з чинним президентом Порошенком. І будь-які старожили, готові допомогти, приймалися без належної обачності.

Коен, який їздив Києвом, пропонуючи безоплатний досвід лобіювання, знав людину, яка, на його думку, могла допомогти, і представив Кулініча передвиборчому штабу Зеленського як політичного експерта, який працюватиме в кампанії на громадських засадах.

Кулініч був старшим радником кількох міністрів уряду і обіймав керівну посаду в агентстві з атомної енергії, що сприяло зміцненню його авторитету. Обидва чоловіки зрештою опинилися у штабі виборчої кампанії, працюючи над обранням Зеленського і налагоджуючи зв’язки у Вашингтоні.

Коен наймав лобістів і консультантів з безпеки від імені кампанії. Ці підрядники фактично отримували оплату від Сівковича в Москві через підставні компанії.

Серед документів, з якими ознайомилася The Sunday Times, – контракт на 185 250 доларів із лондонською фірмою Global Analytica. Нібито це була компанія авторитетних британських експертів з безпеки, яка мала забезпечити «особисту безпеку» Зеленського, включно з «кібербезпекою», і надання семи «захищених» смартфонів для Зеленського та його команди.

Ніхто в таборі Зеленського не звернув уваги на те, що компанія була зареєстрована в березні 2019 року, всього за місяць до цього.

Після переконливої перемоги на виборах Зеленський призначив главу своєї передвиборчої кампанії і друга дитинства Івана Баканова керівником спецслужби СБУ.

У лобістському документі, поданому в Мін’юст США, Коен заявив, що працював у передвиборчій кампанії Зеленського, а тепер працює на Баканова й адміністрацію президента.

Він стверджував, що заплатив 70 000 доларів із власних грошей вашингтонській лобістській фірмі, щоб забезпечити знайомство з членами адміністрації Трампа. Кулініч працював із ним над цією операцією впливу. Їхній вплив, особливо на відкриття переговорів у США, вітався Зеленським, сказало джерело, яке працювало з адміністрацією.

У 2020 році Кулініч був винагороджений призначенням на посаду голови відділу СБУ по Криму, де він мав діяти як система раннього попередження про будь-які ознаки того, що Росія готується завдати удару з півострова.

Натомість, за словами прокурорів, він прагнув підірвати обороноздатність України, заохочуючи корупцію і відволікаючи ресурси від контррозвідки: «Кулінічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ. Він зруйнував їхню контррозвідувальну роботу».

«У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використовував для виявлення слабких місць в обороні України», – стверджує СБУ.

Згідно з розкритими СБУ повідомленнями, нібито надісланими Кулінічем, він збирав інформацію про пересування Зеленського і передавав її росіянам.

Але Кулініч уже почав викликати підозри.

Офіцер контррозвідки СБУ Василь Малюк помітив, що він здійснює поїздки за кордон одночасно із Сівковичем, за яким українська розвідка стежила вже багато років. Вони почали стежити і за Кулінічем.

У січні 2022 року британський уряд назвав Сівковича одним із чотирьох колишніх українських політиків, які контактували з російськими спецслужбами, а США запровадили проти нього санкції на підставі того, що він «брав участь у діяльності російського уряду з надання впливу з метою дестабілізації України».

Через місяць війська Путіна атакували Україну з півночі, сходу і півдня. Кулініч знав про план атаки з Криму, але перешкоджав передачі доказів підготовки до Києва, стверджують прокурори.

«У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби сповістити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні», – стверджує співробітник СБУ. “Він не вживав заходів щодо захисту державного суверенітету і не підкорявся наказам, відводячи своїх співробітників в інший регіон. Він навіть забрав зброю у співробітників СБУ».

Наступного тижня його було звільнено. Мережа закривалася.

Кулініча заарештували 16 липня 2022 року за звинуваченням у передачі державних секретів росіянам.

Обвинувальні докази було знайдено в сотнях документів, вилучених СБУ з комп’ютера в Москві і під час подальшого обшуку в київській квартирі. Серед них – фотографії та відеозаписи спільних поїздок Кулініча і членів сім’ї Сівковичів за кордон, а також зображення Кулініча з людиною, яку уряд США назвав «активним агентом ФСБ Росії». Є також повідомлення від Кулініча до керівника шпигунської мережі Сівковича.

Обидва чоловіки заперечують, що працюють на ФСБ. Суд над Кулінічем триває. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 15 років в’язниці.

Його затримання призвело до масштабної чистки в СБУ, і за три дні Баканова було звільнено, а його місце посів Малюк, офіцер контррозвідки, який розкрив Кулініча. Чистка триває і донині.