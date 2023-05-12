Техно

The Independent: ШІ може знищити людську цивілізацію

12 Травня 2023 11:20
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штучний інтелект

Нове дослідження попереджає, що вдосконалений штучний інтелект може становити катастрофічний ризик для людства та знищити цілі цивілізації, пише The Independent.

Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, передбачає, що розвиток штучного інтелекту може стати катастрофічним ризиком, який потенційно може знищити цілі цивілізації.

Автор дослідження, Марк Бейлі з Національного університету розвідки (NIU) у США, висунув так званий “аргумент другого виду”, який передбачає можливість того, що просунутий ШІ може ефективно поводитися як “другий розумний вигляд”, з яким ми зрештою розділимо цю планету.

Дослідники з NIU заявили, що “потенційні результати похмурі”. Дослідження попереджає, що ми не до кінця розуміємо ШІ, проте він швидко проникає у наше життя.

“Майбутній ШІ, ймовірно, буде прагнути більш узагальнених, спрямованих на досягнення мети систем з більш значним контролем, де наслідки непередбачених результатів стануть значно серйознішими”, – зазначив Бейлі.

“Ми повинні запитати себе: як нам підготуватися до такої можливості?”


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