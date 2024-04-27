The Guardian: Елітні сили переламують тенденцію втрат України на східному фронті

За п’ятнадцять миль на схід від гарнізонного міста Лиман на східному фронті України вже кілька місяців точаться запеклі бої. Колись зелений Серебрянський сосновий ліс перетворився на обгорілі обрубки, що нагадують картини з Сомми, знищені під час російських атак, спрямованих на ліквідацію українських окопів, пише The Guardian.

Побоюючись, що влітку минулого року лінія фронту може тріснути, українське командування розгорнуло в цьому секторі піхотну бригаду “Азов”. Їхнім завданням було і є відбивати те, що “Масло”, 29-річний старший сержант першого батальйону бригади, описав як “постійні атаки, щодня, іноді по 24 години”. Іноді бригада здійснює небезпечні контратаки в пішому порядку.

Погана видимість, можливо, на відстані 30 метрів, де ліс густіший, і недостатня кількість техніки роблять бій важчим. “Масло” описав “більш-менш стабільне” співвідношення артилерії п’ять до одного на користь росіян, хоча він вважає, що на найбільш напружених ділянках фронту, як, наприклад, під час зимової битви за Авдіївку, яка перейшла до окупантів у лютому, воно ближче до 10 до одного.

Російські безпілотники також стали частішими, додав солдат, що свідчить про успішний перехід Москви до воєнної економіки. Але чи не найсерйознішою проблемою, з якою стикаються захисники, є російські планерні бомби, які запускаються з повітря на відстані 70 км літаками Су-34 та Су-35. Це помірно точна зброя, яка, якщо вона потрапляє в ціль, може спричинити значні руйнування на об’єктах.

Макас, старший сержант другого батальйону, каже, що “в один сектор може бути запущено від 100 до 150 планерних бомб на день”, і це свідчить про те, що офіційні заяви українських військових про 3500 вибухів на лінії фронту за перші 77 днів року можуть бути заниженими. За його словами, такі боєприпаси можуть нести 500 кг або 1,5 тонни вибухівки, остання з яких здатна “створити воронку шириною 30 метрів і глибиною від 7 до 10 метрів”.

Більших бомб, зрозуміло, бояться солдати на передовій – і перехоплення їх або літаків, які їх запускають, є завданням протиповітряної оборони, якої в Україні не вистачає, або, можливо, винищувачів F-16, озброєних ракетами дальнього радіусу дії, хоча мало хто очікує, що західні літаки будуть готові з навченими пілотами набагато раніше кінця року, і їхня остаточна кількість не визначена.

У лютому Україна перекинула на фронт один з небагатьох своїх зенітно-ракетних комплексів Patriot, збивши 10 Су-34 і два Су-35, за даними ВПС, але на початку березня передовий комплекс був пошкоджений російською ракетою, що зумовило ризикований характер бою “повітря-земля”, хоча Пентагон заявив, що він був відремонтований приблизно через тиждень.

Такий дисбаланс озброєнь, спричинений тривалою перервою у військовій допомозі США, яка закінчилася лише цього тижня, і повільним розвитком європейського виробництва озброєнь, почав впливати на моральний дух українців. Високопосадовці в приватних розмовах визнають, що мобілізувати більше чоловіків для участі в бойових діях стає дедалі складніше, деякі з них тікають з країни або розглядають таку можливість, а інші зосереджуються на пошуку підрозділів, де командири не будуть наражати їх на зайвий ризик.

За оцінками, донедавна в Україні воювали 400 000 російських солдатів, і ця цифра зростає до 500 000, що створює нагальну потребу в більшій кількості захисників, а також у заміщенні втрат (офіційна середня кількість загиблих українських солдатів на місяць становить близько 1300, а кількість поранених – щонайменше втричі більша). Існує поширене очікування, що Москва спробує розпочати більш інтенсивний наступ найближчим часом, хоча є ознаки того, що активізація вже розпочалася.

Два тижні тому головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сриський заявив, що “ситуація на східному фронті значно погіршилася”, і що період сухої теплої погоди сприяє новим російським атакам з використанням танків і бронетехніки. За оцінками української військової розвідки, від 20 000 до 25 000 росіян зосереджуються на захід від Бахмута в районі Часів Яру, сподіваючись захопити висоти в центральній частині Донбасу – але більш важливо те, що є ознаки формування 5-кілометрового російського плацдарму на північний захід від Авдіївки.

Діапазон нагальних потреб України визнається в широкому спектрі допомоги, наданої в середу США в рамках пакету на суму 1 млрд. доларів, який включає артилерійські снаряди, ручні зенітні ракети Stinger, протитанкову зброю Javelin та бронемашини Bradley. Ще один пакет допомоги вартістю 500 млн фунтів стерлінгів, оголошений Великою Британією, також включає 400 броньованих автомобілів: за словами українських медиків, особливою проблемою є наявність достатньої кількості захищеного транспорту для вивезення поранених з поля бою.

У найближчій перспективі, на думку експертів, для того, щоб переломити ситуацію, що погіршується, Україні знадобляться подальші раунди військової допомоги, зокрема, щонайменше ще сім протиракетних батарей “Патріот” для захисту міст і придушення обстрілів на фронті. “Поки що це не контрнаступний пакет для України, і немає реальної перспективи контрнаступу в цьому році. Наступний рік буде важким, і цілком можливо, що Україні доведеться поступитися більшою територією, перш ніж вона стабілізується”, – каже Метью Савілл, аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi).

Що важко оцінити, так це шкоду, заподіяну припиненням фінансування України з боку республіканців США, а також темпи нарощування промислової підтримки з боку Європи. Хоча солдати на передовій, такі як Макас, повідомляють, що “на кожного українця припадає 10 або 15 росіян”, команда “(Rusi)” похмуро вважає, що Росія може утримувати рівень втрат від 20 до 30 тисяч щомісяця (приблизно на нинішньому рівні) ще близько року, що дозволить московським військам наступати вздовж усієї лінії фронту.

Україна, набагато менша за розміром країна, має знайти спосіб мобілізувати більше молодих людей. “Середній вік української армії – 43 роки, – каже Савілл, – а це означає, що Україні доведеться мобілізувати більше молодих людей, яких вона досі намагалася захистити”. До того часу, коли західне військово-промислове виробництво досягне піку наприкінці року, як прогнозує Київ, буде втрачено ще більше українських життів – і Савілл стверджує, що решта 2024 року може бути присвячена захисникам, які намагатимуться виснажити російських агресорів десь після 2025 року.

У лісах навколо Лиману, однак, спостерігається інша перспектива. Хоча кілька бригад боролися на останньому етапі боїв, “Азов” заявляє, що розгромив російських нападників у Серебрянському лісі. Бригада, яка налічує понад 5 000 бійців, позбулася будь-яких ультраправих асоціацій, на яких невпинно наголошувала російська пропаганда перед вторгненням, і є одним з елітних військових підрозділів, що повністю складається з добровольців. Члени підрозділу кажуть, що існує список очікування для новобранців, що дозволяє їм обирати і обирати.

“Тавр” Богдан Кротевич, начальник штабу “Азова”, 31 рік, стверджує, що високий бойовий дух, згуртованість підрозділу і готовність дозволити всім званням бути почутими, що не обов’язково демонструється в інших місцях, були ключем до успіху – на противагу традиційній ієрархічній моделі радянського командування “старого пердуна”. Культура “взаємної поваги” покликана гарантувати, що життя солдатів не будуть витрачені даремно, і командир наголошує на молодому віковому профілі бригади, середній вік якої “трохи більше 35 років”, додаючи, що якщо ти молодий, то “у тебе є позиція, ти конкурентоспроможний, ти маєш що довести”.

Високого бойового духу і свіжого мислення кращих українських підрозділів буде недостатньо для перемоги у війні за національне виживання, а західна підтримка на практиці (незважаючи на оптимістичні заяви політичних лідерів) розчаровує багатьох українських солдатів, оскільки вона носить характер “стоп-старт”. Тавр скаржиться на те, що Захід поки що лише постачає зброю, щоб створити “патову ситуацію, яка, можливо, є комфортною для Заходу, навіть незважаючи на те, що мирні жителі продовжують гинути”.